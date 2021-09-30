الزراعة: إقامة 654 مشروعا للنفع العام ضمن حياه كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى مشروعات المنفعة العامة التى تم الموافقة عليها، فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، بلغت حوالى 654 مشروعا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مساحة 2.643 فدان.





وأشار وزير الزراعة، إلى أن المشروعات تضم 61 مدرسة حكومية، و333 محطة صرف صحى ومعالجة صرف صحى، و8 وحدات بيطرية، 59 مركز شباب، فضلا عن 38 مجمع خدمات متكاملة. وأوضح أن من بين تلك المشروعات أيضا 27 وحدة صحية، و16 نقطة إسعاف، و11 مجمع زراعى بيطرى، و16 مركز لتجميع الألبان، و6 مكاتب بريد.

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