موريشيوس: نرغب فى الاستعانة بخبرة مصر بمجال التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - وأعرب عن تقديره الكبير للدورات التدريبية العديدة التى قدمتها مصر على مدار السنوات الماضية لتدريب الكوادر الحكومية، مشيرا إلى رغبتهم فى الاستفادة من المزيد من تلك الدورات فى المجالات ذات الأولوية لهم وأبرزها مجالات التحول الرقمى وتطبيقاته فى التعليم، فضلا عن مجالات الزراعة والصحة والأمن وحماية كبار الشخصيات ومكافحة الإرهاب.
وأكد المسؤول الموريشى رغبة بلاده فى الاستعانة بالخبرة المصرية فى التحول الرقمى وتطبيق التطورات التقنية لتسهيل عمل الجهاز الإدارى عن بعد فى ظل التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، فضلا عن تعزيز التعاون مع مصر فى المجال الثقافى لاسيما فى مجال إدارة المتاحف.
وتطرقت السفيرة علياء إلى التجربة المصرية فى التحول الرقمى، مشيرة فى هذا الصدد إلى قيام الحكومة المصرية بتدشين بوابة الحكومة الإلكترونية منذ عدة سنوات، ومؤكدة استعداد مصر تقديم الدعم اللازم للجانب الموريشى فى هذا المجال.
كما أعربت، من جهة أخرى، عن أهمية إنشاء رابطة لخريجى الجامعات المصرية من الكوادر الموريشية لضمان استمرار التواصل مع تلك الكوادر.
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