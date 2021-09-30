مقارنة بـ5 أعوام ماضية.. تنبؤات الأرصاد لشهر أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أنه من خلال الدراسة المناخية على قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية فى مختلف محافظات مصر خلال شهر أكتوبر فى الفترة من 2016 إلى 2020، ومقارنتها بالتنبؤ الجوى لشهر أكتوبر 2021.





وأوزضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية وأن تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام وأن تنخفض تدريجيا درجات الحرارة فى ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح وتتفاوت درجات الحرارة نهارا خلال النصف الأول من الشهر، ومع نهايات الشهر يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد.

وذكرت الأرصاد أن الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة ومدى تأثيرها على درجة الحرارة المحسوسة يقل تدريجيا، ومن المتوقع أيضا خلال النصف الأول من أكتوبر أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد والدلتا وذلك بسبب نشاط منخفضات البحر المتوسط مع بداية تكون تبريد علوى فى طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أنه خلال النصف الثانى من الشهر تزداد احتمالات سقـوط الامطـار متفاوتة الشـدة عـلى شـمـال الـبـلاد كما أن هناك عدة فرص لتكون السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد بسبب نشاط منخفض السودان الموسمى أحيانا خلال هذا الوقت من العام.



كما تزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا فى حالات الطقس المستقر مع احتمالية تكون الضباب الخفيف على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى شمال البلاد والدلتا وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة وهدوء سرعات الرياح احيانا مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، كما تنشط الرياح السطحية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد تعمل على إثارة الغبار والأتربة ببعض المناطق من شمال نوب البلاد.