مباحثات بين سيرجى لافروف وسامح شكرى فى موسكو 4 أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجى لافروف سيجرى محادثات فى موسكو مع نظيره المصرى سامح شكرى فى الرابع من أكتوبر المقبل. وقال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف - في إحاطة إعلامية اليوم الخميس، "إن الوزيرين الروسى والمصرى سيبحثان - خلال اللقاء - قضايا الساعة الخاصة بمواصلة توسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها". وأضاف نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية:" سيناقش الوزيران أيضا الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

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