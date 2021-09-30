فرص سقوط أمطار خفيفه .. تعرف علي حالة الطقس غدًا

/652657/فرص-سقوط-أمطار-خفيفه--تعرف-علي-حالة-الطقس-غدا

تزامناً مع شهر الخريف والانخفاض التدريجي لدرجات الحراره اعلنت هيئة الارصاد الجويه حالة الطقس المتوقعه حتي الاربعاء 6 من اكتوبر .2021

دوت الخليج

ومن المتوقع ان يسود طقس مائل الحرارة نهارا علي القاهره الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ، معتدل الحراره علي السواحل الشماليه ،حار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا علي شمال البلاد ، شمال الصعيد معتدل علي باقي الانحاء .

شبوره مائيه في الصباح الباكر حتي السابعه صباحا

اما عن الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر ، فمن المتوقع ان يسود طقس مائل للبروده علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ، بالاضافة إلى وجود شبوره مائيه في الصباح الباكر حتي السابعه صباحا علي الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه والمؤديه من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء .

درجات الحراراه المتوقعه

من المحتمل سقوط امطار خفيفه يوم السبت 2 اكتوبر 2021 علي مناطق متفرقه من السواحل الشماليه الغربيه علي فترات متقطعه.

وعن درجات الحراراه المتوقعه غدا الجمعه :

القاهره والوجه البحري 31 20

السواحل الشماليه 27 22

جنوب سيناء 34 26

شمال الصعيد 32 20

جنوب الصعيد 36 24