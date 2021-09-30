/652661/وزير-الزراعة-يتحدث-عن-مشروعات-المنفعة-العامة-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة

أعلن القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي مشروعات المنفعة العامة التي تم الموافقة عليها، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، بلغت حوالي ٦٥٤ مشروعا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مساحة إجمالية بلغت ٢٦٤٣ فدان.

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وأشار وزير الزراعة، إلى تلك المشروعات يأتي من بينها ٦١ مدرسة حكومية، و ٣٣٣ محطة صرف صحي ومعالجة صرف صحي، و ٨ وحدات بيطرية، ٥٩ مركز شباب، فضلا عن ٣٨ مجمع خدمات متكاملة.

وأوضح أن من بين تلك المشروعات أيضا ٢٧ وحدة صحية، و ١٦ نقطة إسعاف، و ١١ مجمع زراعي بيطري، و ١٦ مركز لتجميع الألبان، و ٦ مكاتب بريد.

مبادرة حياه كريمة

وأكد القصير، أن تلك المشروعات التي تم الموافقة عليها، تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومبادرة حياه كريمة، والتي تهدف في الأساس إلى تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لأبناءه، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالتجمعات الريفية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.

كميات مضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي

من جانب اخر تلقى القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 184 طن و481 كيلو لحوم.

حيث أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1135 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف محمود أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي.