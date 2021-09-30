/652663/أليات-عسكرية-إيرانية-قرب-حدود-أذربيجان-وتركيا
أعلنت وسائل إعلام فارسية ،أنه تم نشر أليات عسكرية على الحدود الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وتركيا.
رفض التدخل الإيراني دخل أذربيجان
وأكد الجيش الإيراني جاهزية بإطلاق مناورات غدا الجمعة في شمال غربي البلاد،وأنها ستجري بوحدات مدرعة ومدفعية وطائرات بدون طيار ومروحيات.
وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب ، تصريحات عن رفض الرئيس أذربيجان علييف بشأن دخول شحنات إيرانية إلى منطقة قره باغ الخاضعة لسيطرة أذربيجان خلال مناورات عسكرية إيرانية،وأضاف أنه يكره وجود الكيان الصهيوني في المنطقة.
وأعلن علييف أننا رصدنا تدخل غير قانوني عبر الحدود بين أذربيجان وأرمينيا من قبل شحنات إيرانية للقيام بمناورات علي الحدود،بعد مرور عام من المواجهة بين البلدين،وأضاف من حق أي دولة أجراء مناورة عسكرية داخل أراضيها فهذا حق سيادي،معلنا رفضه التدخل الإيراني في أرضيه.
وأعلنة وسائل إعلام إسرائيلية ،أنه تم عقدت مباحثات مع السلطات الإسرائيلية بشأن شراء أسلحة متطورة في صفقة جديدة تصل إلي مليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أليات عسكرية إيرانية قرب حدود أذربيجان وتركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.