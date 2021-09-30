/652663/أليات-عسكرية-إيرانية-قرب-حدود-أذربيجان-وتركيا

أعلنت وسائل إعلام فارسية ،أنه تم نشر أليات عسكرية على الحدود الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وتركيا.

رفض التدخل الإيراني دخل أذربيجان

وأكد الجيش الإيراني جاهزية بإطلاق مناورات غدا الجمعة في شمال غربي البلاد،وأنها ستجري بوحدات مدرعة ومدفعية وطائرات بدون طيار ومروحيات.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب ، تصريحات عن رفض الرئيس أذربيجان علييف بشأن دخول شحنات إيرانية إلى منطقة قره باغ الخاضعة لسيطرة أذربيجان خلال مناورات عسكرية إيرانية،وأضاف أنه يكره وجود الكيان الصهيوني في المنطقة.

وأعلن علييف أننا رصدنا تدخل غير قانوني عبر الحدود بين أذربيجان وأرمينيا من قبل شحنات إيرانية للقيام بمناورات علي الحدود،بعد مرور عام من المواجهة بين البلدين،وأضاف من حق أي دولة أجراء مناورة عسكرية داخل أراضيها فهذا حق سيادي،معلنا رفضه التدخل الإيراني في أرضيه.

وأعلنة وسائل إعلام إسرائيلية ،أنه تم عقدت مباحثات مع السلطات الإسرائيلية بشأن شراء أسلحة متطورة في صفقة جديدة تصل إلي مليار دولار.