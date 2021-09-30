بأسلوب «التسلق وكسر أقفال الأبواب».. المشاغبين الثلاثة لسرقة المساكن في قبضة مباحث القليوبية

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي بالقليوبية، تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «التسلق وكسر أقفال الأبواب».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي بالقليوبية

تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن

وكشفت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بالشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن عن طريق «التسلق وكسر أقفال الأبواب»، متخذين من دائرة قسم شرطة العبور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهم، وتم القبض عليهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقات و2 سيارة ملاكي.

وبمواجهتهم أمام رجال مباحث، اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة بنفس الأسلوب بدائرة القسم، كما أضافوا بقيامهم بالتصرف بالبيع في المسروقات لدى عميليهما شخصان مقيمان بمحافظة الشرقية، وتم استهدافهما وضبطهما.

أجهزة كهربائية ومنزلية وهواتف محمولة

وبمواجهتهما امام جهات التحقيق عن الواقعة، اعترفا بنشاطهما الإجرامي كما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها أجهزة كهربائية ومنزلية وهواتف محمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.