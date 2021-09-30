«أبني أدوارًا من الكيك الأبيض متزين ببدلة سوداء»..مي حلمي تشوق الجمهور بقرب زفافها

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دوت الخليج يرصد رسالة مي حلمي للجمهور عن موعد زفافاها

مي حلمي تعلن إقتراب موعد زفافاها

ووجهت مي حلمي في أحدث منشورتها عن زوجها المستقبلي وحفل زفافها، رسالة مثيرة ومحيرة للجمهور نشرتها عبر خاصية “ستوري”، بموقع تبادل الصور الفيديوهات “انيستجرام”، قالت فيها: “إلى كل أعدائي، لماذا أنتم خائفون؟، لا أطهي لكم أكلة جديدة في مطبخي، لا تظنون ذلك”.

وتابعت: “فأنا الآن منشغلة بطبخة أخرى، أبني أدوارًا من الكيك الأبيض، يتزينه من الأعلى بدلة سوداء، وفستان أبيض.. فعندما أقول تسامح تسامح، فإذا تسامحت ليس ضعفًا، فاقتنعت تمامًا أني قادرة على رد الأذى أضعاف مضاعفة، وعنما نكون قادرون ننظر للأمور بزاوية أخرى، أقل مما كنا نراها من قبل، فالقدرة تعطينا العفو وليس المسامحة، العفو عن رد الأذى بالأذى”.

واختتمت مي حلمي تهديدها: “تذكروا وإذا نحن تسامحنا، هناك من لا ينام ولا يسهو.. فاستعدوا هناك من لا ينسى، بفكركم بس أنا مش ناسية”.

مي حلمي تحصل على كارنيه مزوالة المهنة

هذا ونشرت مي حلمي مؤخرا، صورة لها بصحبة طارق سعدة نقيب الإعلاميين عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام وعلقت عليه قائلة: أستاذ طارق سعدة نقيب الإعلاميين شكرا على حسن الاستضافة، انتظروا الحكم السبت القادم.

وظهرت مي حلمي في الصورة بداخل مكتب نقيب الإعلاميين وهي تمسك كارنيه النقابة الخاص بها كإعلان عن عودتها للظهور الإعلامي مرة أخرى.

موعد عودة مي حلمي لبرنامج الحكم

وكانت مي حلمي أعلنت عودتها لبرنامج «الحكم» الذي يعرض على فضائية قناة «الحدث» يوم السبت ما بعد القادم الموافق 25 سبتمبر، وذلك بعد أن تم وقفها بسبب فقرتها مع أحمد صالح لاعب الزمالك السابق، اذ كتبت عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ونرجع للحكم السبت اللي بعد الجاي أول ما ارجع من السفر".