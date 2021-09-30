/652672/نداء-شرارة-تتولى-منصب-سفيرة-لإحدى-جمعيات-الأطفال-بالأدرن

تولت الفنانة والمطربة المتألقة نداء شرارة منصب سفيرة لإحدى جمعيات الأطفال بالأردن جاء باسم “جمعية قرى الأطفال”، اتى ذلك بعدما أثير الجدل حولها بخلع الحجاب.

دوت الخليج يرصد تولي نداء شرارة سفيرة جمعية قرى الأطفال بالأردن

نداء شرارة تعرب عن سعادتها بمنصب سفيرة

وأعرب شرارة عن سعدتها بهذا الحدث اذ نشرت نداء صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت عليها قائلة: سعيدة بإعلاني سفيرة لجمعية قرى الأطفال.. فخورة جدًا الحمد لله»، وعلى الفور انهالت عليها التعليقات، من قِبل جمهورها وكل محبيها بمصر والوطن العربي، الذين حرصوا على تهنئتها بهذا المنصب، متمنين لها مزين من النجاح والتألق في حياتها.

نداء شرارة تنفي خلعها الحجاب

هذا وقد خرجت نجمة برنامج «The voice» المطربة الأردنية نداء شرارة مؤخرا للرد على شائعة خلعها الحجاب بعد أن تناوله أحد المواقع، نافية هذا الأمر ومؤكدة أنه عار من الصحة.

أعادت شرارة نشر الخبر عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: "يا الله ما أثقل دمكم.. يعني أنا ليش أصحى على تليفونان مشان اطلع أنفي هذا الخبر بسبب أشخاص قرروا يطلعوا الموقع تبعهم تريند ويلموا شوية مشاهدات".

نداء شرارة تشن هجومًا على أحد متابعيها وتلقنه درسًا بعدما لقبها بالعانس

وسبق وأن تعرضت نداء شرارة مؤخرًا، لهجوم واسع من أحد متابعيها، على خليفة منشور كتبته يتضمن مقطع من أغنية «لسه في أمل» تتر مسلسل «طريقي» للفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث أكد لها الأخير أنها ستصبح عانس.

تبت شرارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "لسه في الأيام أمل مستنيينه.. طول ما في الأيام في ناس عايشين عشانها، لسه للأحلام بقية مكملينها.. طول ما في إحساس قلوبنا مصدقينه".

فعلق لها أحد متابعيها قائلًا: "لا تستني شكلك رح تعنسي"، ومن ثم التقطت نداء البوست بالتعليق كاسكرين شوت وأعادت نشرهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وردت شرارة عليه قائلة: "معلش استوقفني تعليق هاد الشخص وبالعادة أي شئ بيستوقفني بحب ارد عليه، واحترامًا لشخصك علمًا أن لا تستحق بس ما خليت اسمك يبين.. أنا بس عندي تعقيب على مصطلح عانس مين اللي اخترع هاد المصطلح، أنا بعد سنة رح اصير 30 سنة، يعني هل أنا رح أصير معنسة؟".

وتابعت: "هو ما ضل شئ تضغطوا في على المرأة فصرتوا تنتعوها بكلمة عانس وياريت على عمر ال 30، هلا بالعشرينات وبيسألوكي ليش لسه مش متجوزة وكأن في مشكلة فيكي يعني، وفي بنات بتدخل في حالة اكتئاب كل ما سمعت أنه في واخدة من أصحابها اتجوزت لأنه اللي حواليها ضاغطينها، الناس اللي بتفكر بهالطريقة أنتم والجهل وجهان لعملة واحدة".