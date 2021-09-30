إزالة 5.626 حالة تعدى على أملاك الدولة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - قال المهندس إبراهيم عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالإسكندرية، إن عدد المخالفات التى حصرتها أجهزة المحافظة على أراضى الدولة والترع والمصارف بلغ 7.561 حالة تعدى.





وأشار عبدالمنعم، إلى أنه جرى حتى الآن إزالة 5.626 حالة منها ضمن الموجة الـ18، فيما بلغت عدد المخالفات المتبقية 1.935 حالة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ حملات الإزالة.

من جانبه، قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الدولة نفذت بالعديد من المشروعات العظيمة لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة المنشآت المائية وذلك فى وقت قياسى.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة المعنية فى المحافظة بضرورة التصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه التعدى على المجارى المائية من ترع ومصارف بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، بهدف الحفاظ على موارد المحافظة المائية وحماية أملاك الدولة وضمان حسن إدارتها واستغلالها بما يحقق النفع على المواطنين.

ووجه الشريف بضرورة التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لازالة التعديات، مؤكدا على التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة المختلفة فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا السياق.