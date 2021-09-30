إصابة 12 عاملا فى حريق مصنع مبيدات بالشرقية والدفع بـ 13 سيارة إطفاء

نشب منذ قليل حريق هائل بمصنع لإنتاج مبيدات حشرية بالمنطقة الصناعية الثانية العاشر من رمضان، وأسفر الحريق عن إصابة 12 عاملا باختناقات، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بـ 13سيارة إطفاء، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق.

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