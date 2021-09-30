محمد صلاح يتواجد بالتشكيل المثالى للجولة الثانية بدورى أبطال أوروبا

تواجد الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى التشكيل الرسمى للجولة الثانية من دورى أبطال أوروبا بعد نجاح الفرعون فى قيادة فريقه لتحقيق انتصار عريض على حساب بورتو البرتغالى بنتيجة 5 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الموسم الحالي 2021 / 2022.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين خلال مباراة بورتو ضد ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي واصل فيها الريدز تصدرهم ترتيب المجموعة بحثاً عن العودة من جديد لمنصات التتويج الموسم الحالي.

وتألق محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بشكل لافت أمام بورتو في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، وانتهت بفوز الريدز 5-1، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "الدراجاو".

وكتب ليفربول: نقدم أعلى ثلاثة لاعبين هدافين فى دورى أبطال أوروبا في كل العصور مصحوباً بأرقام ستيفن جيرارد صاحب الثلاثين هدفا، يليه محمد صلاح الذى استطاع تسجيل 29 حتى الآن بفارق 9 أهداف عن ساديو ماني صاحب المركز الثالث.

ويتبقى لمحمد صلاح هدف واحد لمعادلة رقم جيرارد كأكثر اللاعبين الهدافين في نادي ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهدفين عن كسر الرقم القياسي المسجل باسم النجم الإنجليزي.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثانية كالتالي..

حراسة المرمى: جيورجوس أثاناسياديس (شيريف).

خط الدفاع: دوجلاس سانتوس (زينيت) – راكيتسكي (زينيت) - ميلان شكرينيار (انتر ميلان).

خط الوسط: هانز فاناكين (كلوب بروج) – تشيزا (يوفنتوس) – إدريسا جايي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – ليروي ساني (بايرن ميونخ) - داروين نونيز (بنفيكا) - كريم أديمي (سالزبورج).

وحصد محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي، التي انتهت بنتيجة 5-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

وتألق نجمنا المصري محمد صلاح الذي شارك من بداية المباراة، وسجل ثنائية خلال اللقاء، ليخرج من الدقيقة 67 من أجل الراحة استعدادا لمباريات الريدز المقبلة في البريميرليج.

وخلال 67 دقيقة لعب حقق صلاح 36 لمسة للكرة، ومحاولتين على المرمى سجل منهما هدفين، بدقة تمرير بلغت %85، وخلق فرصتين.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 18 عبر نجمنا المصري محمد صلاح من متابعة جيدة أمام المرمى، والذي حقق به العديد من الأرقام القياسية، قبل أن يسجل ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60، قبل أن يسجل روبرتو فيرمينو ثنائية في الدقيقتين 77 و81 لينتهي اللقاء بفوز الريدز 5-1.