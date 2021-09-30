أفادت وزارة الداخلية ، أن قطاع الامن الوطني تمكن من اجهاض مخطط يستهدف إعادة احياء نشاط تنظيم الاخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لآنشطته الارهابية. سنوافيكم بالتفاصيل...

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية تجهض مخططا لإعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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