إطالالة ساحرة لنرمين الفقي بالأصفر تخطف أنظار متابعيها

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أطلت الفنانة نرمين الفقي بفستان أصفر متألق شاركته مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، واعتمدت بها على اللون الأصفر أحد ألوانات الصيف المبهجة.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالات نرمين الفقي

نرمين الفقي تتألق بفستان أصفر

وظهرت نرمين الفقي خلال الصور، بفستان “أوف شولدر” باللون الأصفر، كشف عن الجزء الأمامي من ساقيها، وحرصت على وضع مكياج بسيط أبرز ملامحها البريئة، أما عن تسريحة شعرها فاتخذت شكل الموجات لتطل الفقي بكامل أناقتها.

نرمين الفقي تنضم لأبطال مسلسل “إلا أنا”

وتعاقدت الفنانة نرمين الفقي لتقديم أحد حكايات مسلسل «إلا أنا» في موسمه الثاني، والتي أتت بعنوان «على الهامش» وهي من تأليف أماني التونسي وإخراج إبراهيم فخر، وتسلط نرمين الفقي خلال أحداث حكاية «على الهامش» الضوء على قضية مهمة وشائكة وهى انتهاء فترة الحضانة للأولاد مع الأم المصرية.

نرمين الفقي تتألق في رمضان 2021

يذكر أن نرمين الفقي تألقت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين الأول يحمل اسم"ضل راجل" مع ياسر جلال والتي تدور أحداثه حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

والمسلسل من اخراج أحمد صلاح وتأليف أحمد عبد الفتاح وشارك في بطولته كلا من ياسر جلال، نور، محمود عبدالغني، محمد عادل، ايهاب فهمي، نرمين الفقي،رنا رئيس، هدى الاتربي، محمد علي رزق، أحمد حلاوة، مرة أنور، محمد يسري، وأخرين.

كما شاركت في مسلسل "النمر" بطولة النجوم محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر العديد من الصراعات.