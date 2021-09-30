/652676/إيهاب-جلال-يعلن-تشكيل-بيراميدز-لمواجهة-الزمالك

تقام مباراة الزمالك أمام فريق بيراميدز الودية، على ملعب الدفاع الجوي ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها المُقبلة، حيث يطمع كلا الفريقين في استغلال فترة الإعداد بإقامة مباريات قوية في ظل توقف البطولات المحلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله للمباراة الودية أمام الزمالك على ملعب الدفاع الجوي الفرعي في إطار التحضير لمباريات أفريقيا. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: عبد الله مجدي - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحي خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - ايريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن خط الهجوم: محمود وادي.

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ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً، وذلك بسبب عقوبات محمود شيكابالا وحازم إمام ثنائي القلعة البيضاء، وجاء كالأتي:

إن نادي الزمالك انطلاقًا من ثوابته، وقيمه الأخلاقية القائمة على الاحترام غير المشروط لجميع الهيئات والشخصيات في الوسط الرياضي يؤكد تقديره التام للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإجلاله وتوقيره للسادة أصحاب المقامات رئيس وأعضاء اللجنة.

إلا أنه وفي إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة النادي على حماية حقوقه وحقوق أبنائه وكافة منتسبيه.