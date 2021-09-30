/652677/الداخلية-تجهض-مخططا-لإعادة-إحياء-نشاط-تنظيم-الإخوان-الإرهابي-في-مصر

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فى خبر عاجل عبر قناة اكسترا نيوز، أن قطاع الأمن الوطنى نجح في إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

دوت الخليج

وفي سياق أخر نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من تتبع نشاط إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة تخصص عناصرها في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى «قسم شرطة أول العاشر من رمضان – مركز شرطة شبين القناطر» مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

جهود مشتركة بين الأجهزة الأمنية لضبط العصابة

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى – الأمن العام» وبالاشتراك مع مديريتى أمن «الشرقية - القليوبية »، والإدارات العامة لـ«تكنولوجيا المعلومات - المساعدات الفنية – تدريب كلاب الأمن والحراسة» جرى إعداد مأموريات متزامنة استهدفت عناصر التشكيل وقد أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 20 كيلو هيروين وكميات من الكوكايين والشابو

كما تم القبض على «نجلة، وزوجة أحد العناصر الإجرامية ولهما معلومات جنائية خلال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهما «32 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 3 قطع مشغولات ذهبية».

القليوبية

وتم القبض على «عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية» ، خلال تواجده بمسكنه وبحوزته «48 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 12 كيلو جرام – 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – كيلو جرام لمخدر الآيس «شابو»- بندقية آلية وعدد من الطلقات - مبلغ مالى تجاوز الـ 460 ألف جنيه –هاتف محمول – 3 قطع مشغولات ذهبية».

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 10 ملايين جنيه، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة وأيدوا ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.