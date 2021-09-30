شكرى‬⁩ يشارك فى الاجتماع رفيع المستوى حول السودان

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية -فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- إن الاجتماع عقد عبر الفيديو كونفرانس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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