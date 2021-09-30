عاجل- ضبط الذراع اليمنى لصفوان ثابت لإخفائه 8 ملايين دولار من أموال الإخوان

جدة - نرمين السيد - تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى إجهاض مخططات الإخوان الإرهابية، التى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، حيث تمكن قطاع الأمن الوطنى من إجهاض مخطط يستهدف إعادة أحياء نشاط التنظيم، على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.





وأشار البيان الذى أعلنته فضائية إكسترا نيوز فى نبأ عاجل، إلى أن المعلومات أكدت اضطلاع القيادى الإخوانى يحيى مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز فى ذلك المخطط، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخوانى المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته فى عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم، واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، فى محاولة للتحايـل والالتفاف علـى إجـراءات التحفظ القانونية المتخذة ضـد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم. وأضافت المعلومات استغلال الإخوانى يحيى مهران، إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة فى إخفاء أموال التنظيم. وتم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخوانى المذكور، كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكى وبعض العملات الأخرى. كما تم العثور على كمية من الذخائر واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيقات. وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن، وإجهاض المخططات الإرهابية كافة، الرامية إلى زعزعة الاستقرار.

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