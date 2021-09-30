عاجل- الداخلية تضرب الإرهاب.. إحباط مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط الإخوان

الضربة جاءت ضمن الجهود التى لا تتوقف من رجال الأمن لإجهاض مخطط تنظيم الإخوان الإرهابى، التى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.
المعلومات وفق البيان، لفتت إلى اضطلاع الإخوانى المعلومات أشارت إلى اضطلاع الإخوانى يحيى مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز فى المخطط، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخوانى المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته فى عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، فى محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.
وأضافت المعلومات استغلال الإخوانى يحيى مهران، إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، فى إخفاء أموال التنظيم، حيث عقب تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخوانى المذكور.
كما عثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكى، وبعض العملات الأخرى، فضلا عن كمية من الذخائر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.
وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره.
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