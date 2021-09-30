فيديو- إكسترا نيوز تعرض لقطات من الغرفة الإخوانية السرية لإخفاء الدولارات

جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية إكسترا نيوز، لقطات من داخل الغرفة السرية التى كشفها قطاع الأمن الوطنى، بوزارة الداخلية، وأسفرت عن إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم، على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.





وأضافت المعلومات التى جاءت فى بيان الداخلية، استغلال الإخوانى، يحيـى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة فى إخفاء أموال التنظيم. كما أشارت المعلومات، إلى اضطلاع الإخوانى يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز فى ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخوانى المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته فى عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية. وأشار البيان الذى أعلنته فضائية إكسترا نيوز، إلى أن ذلك يأتى فى إطار محاولة للتحايـل والالتفاف علـى إجـراءات التحفظ القانونية المتخذة ضـد الكيانات. وتم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخوانى المذكور كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ ثمانية مليون وأربعمائة ألف دولار أمريكى وبعض العملات الأخرى.

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