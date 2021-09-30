عاجل.. السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة إقامة المجمعات الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية، وجهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة.

وقد وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة فى مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبيةً لاحتياجات السوق المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المقام الأول دعماً للاقتصاد الوطنى.

وعرضت نيفين جامع الموقف التنفيذى لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلى بها.

كما قامت وزيرة التجارة والصناعة باستعراض أهم الخطوات والإجراءات المقترحة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لاسيما وزارة المالية، من أجل تحقيق المستهدفات المرجوة من قطاع الصناعة وتعزيز أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، خاصةً ما يتعلق بتفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التى تسعى إلى تطوير المصانع والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلى من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، إلى جانب الاستمرار فى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى وضع حزم تشجيعية للصناعات المغذية لزيادة نسب المكون المحلى.

كما تم عرض نتائج المراجعة الشاملة والحصر الدقيق لقطع الأراضى التى تم تخصيصها للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها فى تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها على مستوى الجمهورية، وأفضل السبل للتعامل معها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة.