صور.. وزير الكهرباء يشهد التشغيل التجريبى لأول مركز آلى للتحكم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار خطة الدولة وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة توزيع الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.

وألقى الدكتور شاكر كلمة توجه فيها بالشكر لشركة شنيدر اليكتريك العالمية والرائدة فى مجال الشبكات الذكية على تعاونها المثمر والبناء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإتمام تنفيذ مركز تحكم القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأكد شاكر، أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التى واجهتها مصر فى تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، فقد بذلت الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لتخطى هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا فى التنمية، واستطعنا اعتماداً على الاستقرار السياسى، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء فى إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة.

وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطى آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات القليلة الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات والتحول التدريجى من الشبكات التقليدية الى الشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات مما يتيح تفاعل بين المشغل والمستهلك من أجل إدارة الطلب على الطاقة والاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة التى تساهم بشكل كبير فى تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية.

كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.

وأضاف أنه فى الوقت نفسه تعمل مصر على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية فى الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية.

و فى مجال توزيع الكهرباء وخصوصا تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فقد قام قطاع الكهرباء بوضع خطة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية وتقليل الفقد فى الطاقة وتحسين جودة الخدمة وذلك من خلال عدة مشاريع منها مشروع تطوير شبكات التوزيع (الخطة الطموحة) حيث تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء لمواجهة الزيادة المستمرة فى طلب الطاقة الكهربائية والزيادة المستمرة للأحمال وتحسين أداء الشبكات على مستوى الجمهورية خلال الأربع سنوات الماضية بتكلفة اجمالية 36 مليار جنيه وتم إضافة: "8.885 محولا - 5.098 كشكا - 2.925 لوحة جهد متوسط - 12.531 كم كابلات جهد متوسط - 218 موزع جهد متوسط - بالإضافة إلى حوالى 300 ألف عمود على الجهدين المتوسط والمنخفض".

وتابع: وذلك علاوة على مشروع تحويل الخطوط الهوائية أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية وذلك على أربع مراحل حتى نهاية 2021 حيث تم تنفيذ حوالى 1.605 كم، موضحا أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وجارى العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم (على خمسة مراحل) فى شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء (5) مراكز تحكم هى: (4) مراكز تحكم مع شركة شنيدر اليكتريك بشركتى شمال وجنوب القاهرة وهم تحكمات (مدينة نصر- القاهرة الجديدة – الدقي -6 أكتوبر) - مركز تحكم شرق الإسكندرية بالتعاون مع شركة جنيرال اليكتريك - وعلى التوازى سيتم تنفيذ (4) مراكز تحكم أخرى بمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن فى المرحلة الثانية والثالثة تنفيذ (10) مراكز تحكم على أن يتم استكمال تنفيذ باقى مراكز التحكم طبقا لجاهزية الشبكة الكهربائية، وعلاوة على ذلك فإنه يجرى حالياً إنشاء مشروع إنشاء مركز التحكم القومى فى الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة والذى يهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 كيلوفولت و220 كيلوفولت و132 كيلوفولت بإجمالى عدد 228 محطة منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر مختلفة ، وأيضاً إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.

كما يجرى تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب (250 ألف) عداد ذكى فى نطاق ست شركات توزيع (شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى)، بالإضافة الى أنه سيتم تركيب حوالى مليون عداد ذكى بمشروع تحسين كفاءة الطاقة بشركات التوزيع (الإسكندرية – شمال القاهرة – شمال الدلتا) بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA) ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وقد نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية على الموقع الالكترونى الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك ليتم تقديم خدمات الكهرباء بشكل الكترونى وبدأت بالفعل بتقديم عدد من الخدمات وجارى استكمال كافة خدمات الكهرباء بنهاية هذا العام وذلك كخطوة أولى فى اتجاه التحول الرقمى لتقديم الخدمات، ومن المتوقع أن تحقق جميع هذه المشروعات أهدافاً لصالح جمهور المشتركين للحد من شكاوى المشتركين من الفواتير وخفض نسبة الفقد وتقليل مدة انقطاع الكهرباء والتحول إلى الشبكات الذكية.

وأضاف شاكر، أن التجمع اليوم بمركز تحكم القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يستهدف رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة وتشغيل المهمات والمعدات بالشكل الأمثل وخفض زمن انقطاع التيار وتحسين جودة الخدمة وزيادة اعتمادية الشبكة ورفع جودة التغذية الكهربائية وتحويل شبكة توزيع الكهرباء إلى شبكة ذكية.

وقد تم التأكيد على تطبيق أحدث ما تم الوصول إليه فى أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنة وموثوقة.

وفى نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر، بالشكر لكافة العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها على الجهود المبذولة من أجل رفعة قطاع الكهرباء، وأدعوهم إلى مزيد من الاهتمام والتركيز على تحسين الخدمات المقدمة للسادة المواطنين.

كما توجه بالشكر إلى جميع قطاعات الدولة المختلفة التى تعاونت مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى إنجاز كافة المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء الكهرباء والطاقة المتجددة، وتقدم أيضاً بالشكر والتقدير لشركة شنيدر اليكتريك على تعاونها المثمر والبناء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

