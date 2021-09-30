عاجل.. 1.6 مليون جرعة لقاح فايزر تصل مطار القاهرة قادمة من أمريكا

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، شحنة من لقاح فايزر الأمريكى تقدر بنحو 1.6 مليون جرعة، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، هدية من حكومة واشنطن إلى الشعب المصرى، تمهيدا لتوزيعها على مراكز اللقاح على مستوى الجمهورية.





وصلت الشحنة، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، على متن رحلة الخطوط القطرية، رقم 8887، وكان فى استقبالها عدد من مسؤولى مطار القاهرة ووزارة الصحة أيضا، وتم تفريغ الشحنة داخل قرية البضائع، داخل حاويات خاصة مجهزة بدرجات حرارة مناسبة لطبيعة اللقاح تمهيدا لنقلها لمخازن وزارة الصحة. وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أعلنت اليوم الخميس، أن هناك شحنة من لقاح فايزر فى طريقها إلى مصر.

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