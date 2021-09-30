بالأسماء.. كشف المتورطين فى مخطط إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان

جدة - نرمين السيد - سلط بيان وزارة الداخلية، الصادر اليوم الخميس، الضوء على محاولات التحايل والالتفاف التى ينتهجها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسهم الإخوانى يحيى مهران، والإخوانى صفوان ثابت.





لكن يقظة قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، نجحت فى إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن الإخوانى يحيى مهران عثمان كمال الدين، اضطلع بدور بارز فى المخطط، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخوانى المحبوس صفوان ثابت.

وكشفت المعلومات عن أن صفوان ثابت كلف يحيى مهران باستغلال شركاته فى عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، فى محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

وأسفرت الجهود الأمنية عن التوصل إلى إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، التى استغلها الإخوانى يحيى مهران، لإخفاء أموال التنظيم، عقب تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخوانى المذكور.

كما عثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها مبلغ ثمانية ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكى، وبعض العملات الأخرى، فضلا عن كمية من الذخائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخطط تنظيم الإخوان الإرهابى، التى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره.