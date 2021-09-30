فيديو- إكسترا نيوز تستعرض بيان الداخلية بشأن إحباط مخطط الإخوانى صفوان ثابت

وقالت الداخلية فى بيانها، إن صفوان ثابت كلف يحيى مهران باستغلال شركاته فى عمليات نقل وإخاء أموال التنظيم واستمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية للتحاليل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتى فى إطار محاولة للتحايـل والالتفاف علـى إجـراءات التحفظ القانونية المتخذة ضـد الكيانات، وذكرت المعلومات استغلال الإخوانى، يحيـى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة فى إخفاء أموال التنظيم، كما تم العثور على كمية من الذخائر واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت نيابة أمن الدولة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية مقدرات الوطن، وإجهاض المخططات الإرهابية كافة، الرامية إلى زعزعة الاستقرار.
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