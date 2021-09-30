/652669/محامي-شيكابالا-لا-توجد-عقوبة-لمدة-8-أشهر-وجلسة-التسوية-18-أكتوبر

أكد كمال شعيب محامي محمود عبد الرازق شيكابالا مهاجم وقائد الزمالك، أن العقوبة التي تم اتخاذها من قبل اتحاد الكرة على موكله، غير قانونية ولا تتواجد في لوائح الاتحاد، وسيكون الثامن عشر من أكتوبر القادم موعد جلسة من قبل اتحاد التسوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شعيب في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس" عبر برنامج "بي أون تايم": "شيكابالا تعرض للظلم في القرار الصادر ضده من اتحاد الكرة، وتم الطعن عليه لأننا نرى أنه ظالم شكلًا وموضوعًا".

وأضاف: "لا توجد عقوبة لمدة 8 أشهر، ويجب مراعاة الكثير من الأمور، خاصًة وأنه لا يوجد فعل من الأساس، وعندما يتم التظلم عليها في لجنة الاستئناف فأنا أؤكدها ولكنها ليست صحيحة من الأساس لأنها ليست موجودة في اللائحة".

واستكمل: "تم تخفيض العقوبة لـ 8 مباريات وتلك العقوبة أيضًا ليست موجودة في اللائحة إلا مع فعلين لما يرتكبهما شيكابالا".

واستطرد: "ونتساءل، من الذي منح العقوبة؟ لا يليق أن يكون الخصم هو الحكم، عندما تستند اللجنة في العقوبة لتقرير مراقب المباراة الذي هو رئيس لجنة المسابقات، هذا لا يليق".

واختتم: "ذهبنا كمرحلة أولى إلى مركز التسوية لأن هذا ما تنص عليها لوائح الفيفا، والتخفيض الذي فعلته لجنة التظلمات ليس تخفيضًا، ولكنها عقوبة مبالغ بها، فلجأنا إلى مركز التسوية، وتحدد جلسة يوم 18 أكتوبر".

واقعة الحذاء

نشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبدأت الأزمة خلال خروج شيكابالا في الشوط الثاني، حيث قامت بعض الجماهير بهتافات ضد قائد الزمالك.

والتي كانت: "وحدوه.. لا إله إلا الله" وما إلى ذلك، في إشارة إلى وقع جنازة وليس خروج لاعب بقرار من مديره الفني وهو ما أثار غضب شيكابالا.

وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.

احتفالات بطولة الدوري عقب مباراة الإنتاج

توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتا للمرة الثالثة عشر في تاريه، على حساب الإنتاج الحربي في لقاء الجولة قبل الأخيرة، برصيد 79 نقطة بفارق أربعة على غريمة ووصيف الدوري النادي الأهلي.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.