/652670/هدف-ليونيل-ميسي-يتوج-الأفضل-بالجولة-الثانية-بدوري-الأبطال-فيديو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل ميسي هدف باريس سان جيرمان الثاني في مرمى مانشستر سيتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس، إيدرسون، في الدقيقة 74 من زمان المباراة التي أقيمت يوم، الثلاثاء الماضي، على ملعب "حديقة الأمراء".

وجاء تصدر هدف الأرجنتيني الدولي متفوقًا على سيباستيان ثيل، لاعب شيريف تيراسبول الذي سجل هدفًا قاتلًا قاد فريقه من خلاله لفوز تاريخي على ريال مدريد في ملعب "سانتياجو برنابيو"، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على "تويتر".

أفضل 4 أهداف في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

1- ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

2- سيباستيان ثيل (شيريف تيراسبول) مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول.

3- أليكس تيليس (مانشستر يونايتد) مباراة مانشستر يونايتد وفياريال.

4- أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد.

تشكيل مانشستر سيتي أمام باريس:

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع:وولكر- روبن دياز-لابورت-كانسيلو.

خط الوسط:رودري-دي بروين-برناردو سيلفا.

خط الهجوم:محرز- جيرليش-ستيرلينج.

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع:حكيمي-كيمبيمبي-ماركينيوس-فيراتي.

خط الوسط:هيريرا-جويا-مانديز.

خط الهجوم :ميسي-نيمار-مبابي.

تصريحات جوارديولا قبل المباراة

وتحدث جوارديولا عن مواجهة ميسي مع باريس سان جيرمان في مؤتمره الصحفي منذ قليل، قال: "لقد واجهته مع بايرن ميونخ، وعند بدايتي مع مانشستر سيتي ومن الصعب أن نجد لاعبًا يواجه نفس المدرب لفترة طويلة من مسيرته".

وأضاف: "انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان كان مفاجئًا للجميع، لكن يجب على الكل تقبلها، منذ زمن طويل لم تكن تتخيل أن يحدث ذلك الأمر، لكن حدث، لا تعرف أبدًا ما سيحدث في الحياة، المهم هو سيكون سعيدًا هناك".

وتابع: "كنا محظوظين برؤيته لمدة 16 عامًا داخل الملاعب، قدرات ميسي تتحدث عن نفسها، لا داعي لوصفه أو التحدث عنه، مسيرته الكروية استثنائية، آمل أن يلعب غدًا في المباراة".

هجوم باريس سان جيرمان

وعن كيفية إيقاف ثلاثي باريس سان جيرمان الهجومي، قال: "لا أعرف كيف أوقفهم، ميسي ونيمار ومبابي لاعبون رائعون ولديهم إمكانيات فنية مذهلة، يمتلكون مواهب من الصعب التحكم فيها، علينا أن ندافع جيدًا حال استحواذهم على الكرة ونجعلهم يركضون كثيرًا عندما تكون معنا".

وعن مواجهة باريس سان جيرمان: "يمتلكون لاعبين رائعين في جميع المراكز، ربما يكونوا أحد أصعب الفرق التي أواجهها في مسيرتي مع برشلونة لويس إنريكي".