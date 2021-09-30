/652678/أهم-القضايا-أمام-الجنايات-وأمن-الدولة-في-شهر-أكتوبر-المقبل--نجلي-المنتح-أحمد-السبكي-و-قتلة-فتاة-مول-كفر-الدوار-الإرهابي-محمود-عزت

تشهد محاكم الجنايات بمختلف محافظات المحروسة، الشهر المقبل، عدة قضايا هامة شغلت الرأي العام بأكملة، على رأسها محاكمة كل من «خالد وكريم السبكي»، نجلي المنتج أحمد السبكي المعروف، في القضية التي يواجهان فيها اتهامات بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، فضلا عن قضية مقتل الضحية «نجلاء نعمة الله»، الشهيرة إعلاميا بـ«فتاة المول»، التي لقت مصرعها غدرا على يد صديقتها «نورهان الجميل»، و2 آخرين، في مول تجاري بمدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة.

كما يمثل أيضًا الإرهابي الإخواني أمام جنايات أمن الدولة، «محمود عزت»، لإعادة محاكمته في قضيتي اقتحام الحدود الشرقية والتخابر مع حركة حماس، وذلك في جلستين مختلفتين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية أبرز القضايا أمام الجنايات في شهر أكتوبر

نجلي السبكي

وفى سياق اخر شهدت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الأخوين «السبكي»، الشهر الماضي، إذ حضرا إلى مقر محكمة الجنايات في عابدين.

كما مثُلا المتهمين، أمام القاضي داخل قفص الاتهام في قضية «حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي»، بعد ضبطهما بمعرفة رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، خلال عام 2019، وحضر معهما المحامي بهاء أبو شقة، واستمعت المحكمة له، وأجلت المحكمة القضية إلى مطلع أكتوبر، لاستكمال المحاكمة.

وكانت نفس المحكمة عاقبتهما غيابيا، بالسجن لمدة 15عامًا لكل منهما، وتقدما بطلب إعادة إجراءات محاكمة، وصدر القرار المتقدم.

قضية فتاة المول بكفر الدوار

ومن العاصمة إلى محافظة البحيرة، تتجه الأنظار يوم 6 أكتوبر المقبل خلال الساعات الاولى، إلى محكمة الجنايات بكفر الدوار، التي تعقد أولى جلسات محاكمة المتهمة «نورهان الجميل» وشابين آخرين، فيما نسب إليهم من اتهامات بقتل الضحية« نجلاء نعمة الله»، الشهيرة إعلاميا بـ«فتاة المول»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بسرقة منقولات خاصة بها، وإتلاف جميع كاميرات المراقبة الموجودة داخل العيادة الطبية التى تعمل بها الضحية.

تفاصيل الجريمة

وترجع تفاصيل الجريمة المعروفة بفتاة المول، في شهر أغسطس الماضي2020، إذ كشفت التحقيقات أن المتهمة نورهان الجميل اتفقت مع شابين المتهمين الآخرين، على قتل صديقتها الضحية، وأعدت لذلك مخدرا وضعته في كوب عصير رفضت الضحية تناوله، لينهالوا عليها خنقا وضربا فوق رأسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقط جثة هامدة على الأرض، ثم سرقوا المنقولات الخاصة بها، وهي عبارة عن أموالها وهاتفها المحمول ومشغولات ذهبية.

ونجح رجال المباحث الذي يقودها رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، المقدم أحمد المسيري، ومعاونيه النقباء محمد الجيزاوي وأحمد أبو عاصي وعمر مجدي، من تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

و أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بعد مرور 9 أيام، بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

الإرهابي محمود عزت

كما يمثل الإخواني الإرهابي القائم بأعمال مرشد العناصر الإرهابية« محمود عزت»، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، لإعادة محاكمته في قضيتين الأولى تتعلق بـ«إقتحام الحدود الشرقية» بتاريخ 3 أكتوبر.

والقضية الأخرى المتهم فيها الإخواني الإرهابي، بالتخابر مع حماس بتاريخ 5 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة دفاع الإرهابي، بعدما استمعت لمرافعة النيابة العامة.