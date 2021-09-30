/652681/عمار-حمدي-الأخبار-التي-انتشرت-بسبب-المشاركة-مع-الأهلي-غير-صحيحة

نفي عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي الأنباء التي انتشرت في الأيام الأخيرة بسبب عدم مشاركنه مع القلعة البيضاء، بعد انتهاء فترة إعارته مع الاتحاد السكندري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعاد عمار حمدي إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري خلال الموسم الماضي.

وقال عمار حمدي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "الكلام اللي منتشر في الفترة الأخيرة عشان أنا مش بشارك في المباريات إني بعترض على النادي الأهلي وبتشرط عليهم، الكلام ده مش صحيح".

وأكمل: "أنا أجتهد وأترك الباقي على الله، أنا تحت أمر النادي في أي وقت، (ومش ممكن اتشرط) لأني من أبناء النادي، وأنا مشجع للأهلي قبل أن أكون لاعبًا".

واختتم: "أشكر كل جماهير الأهلي لأنهم السبب بعد الله سبحانه وتعالى، و(مهما اتكلم عنهم مش هقدر اديهم حقهم)".

قائمة المنتخب

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

تصريحات كيروش

وقال كيروش أن محمد صلاح هو الأنسب لحمل شارة قيادة المنتخب المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف كيروش : كل مدرب لدية طريقة في إختيار قائد الفريق وهذا قراري وأري أنة الأنسب.

وعقد كيروش مؤتمر صحفي علي هامش مران المنتخب اليوم إستعداداً لخوض المباراة الودية أمام منتخب ليبيريا والمقرر إقامتها بعد غد الخميس علي أرضية ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.