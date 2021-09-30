انطلاق تصوير فيلم «القاهرة- مكة» لمنى زكي

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم القاهرة- مكة

ويشارك في بطولة فيلم «القاهرة- مكة» بجانب منى زكي، كلا من محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء، وذلك بتعاون إنتاجي بين فيلم كلينك محمد حفظي Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures.

قصة فيلم «القاهرة- مكة»

وتدور قصة الفيلم قبل أيام من سفر امرأة ذات ماضٍ سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مُجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعودًا، أو نزولًا.

منى زكي تشهد حالة من الإذدهار السينمائي

تشارك الفنان منى ذكي الفنان أحمد السقا بفيلم "العنكبوت" التي تدور أحداثه فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

تجتمع أيضا منى ذكي مع الفنان محمد هنيدي بعد 23 عاما من خلال فيلم «الجواهرجي» التي تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، آسر ياسين، أحمد حلاوة وريم مصطفى، إنتاج وليد صبري وإخراج إسلام خيري.

منى زكي تخوض السباق الرمضاني 2022 بجانب المنتج محمد السعدي

الجدير بالذكر، أن شهدت الفنانة منى زكي تألق ملحوظ من خلال مسلسلها الرمضاني «لعبة نيوتن» الذي استطاع أن يثبت نجاحة في ساحة المعركة الدرامية في العام الماضي، وحصلت زكي من خلاله على العديد من الإشادات بسبب أدئها المميز والفريد والأقرب للواقع.

وتعيد منى زكي تعاونها مرة أخرى مع المنتج محمد السعدي صاحب الفضل الأساسي في نجاح «لعبة نيوتن»، وذلك من خلال تقديم عمل درامي جديد تنافس به في حلبه الصراع الرمضاني لعام 2022، ويجرى حاليًا التعاقد اختيار السيناريو الذي ستقدمه في العمل الجديد.