/652688/تنس-طاولة-الأهلي-محمد-شومان-يفوز-ببطولة-الجمهورية

فاز محمد شومان، لاعب تنس الطاولة بالنادي الأهلي، فاز بالمركز الأول لبطولة الجمهورية «فردي رجال»، والمقامة حاليا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاز محمد شومان على زميله في الأهلي محمد البيلي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت اليوم الخميس.

فيما جاء شادي مجدي لاعب النادي الأهلي ثالثًا ضمن بطولة الجمهورية، بعد انسحاب مؤمن يحيى لاعب إنبي من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه أشرف صبحي، وأحمد حامد مديرًا إداريًا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.

حققت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بطولة الجمهورية للناشئات تحت 17 عامًا “ فردي “ ، والمقامة حاليًا في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفازت هنا جودة على زميلتها في النادي الأهلي فريدة محمد عبد الناصر، في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

نتيجة المباراة النهائية

وبهذه النتيجة حصلت هنا جودة على المركز الأول، بينما جاءت فريدة محمد عبد الناصر في المركز الثاني.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.

محمد هاني الظهير الأيمن بالأهلي

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن محمد هاني لاعب الأهلي يتعرض للظلم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس2" بخصوص منتخب مصر، أرى أن محمد هاني لاعب النادي الأهلي يتعرض لظلم شديد للغاية، والنادي الأهلي يتعامل معه بطريقة غير جيدة وغير مفهومة، فكان سبباً رئيسيا في فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين على التاولي".