إزالة تعديات على حرم الموارد المائية والرى والسكة الحديد بمدينة الحوامدية

جدة - نرمين السيد - وأزالت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية، تعدى على أراضى أملاك الدولة حرم وزارة الموارد المائية والرى والسكة الحديد، وهو حالة بناء مخالف بشارع طريق 11 بمدينة الحوامدية على مساحة حوالى 250 متر تقريبا.
يأتى ذلك فى إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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