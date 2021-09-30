صور-وزيرة التضامن: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه 

جدة - نرمين السيد -

وأضافت خلال زيارتها، اليوم الخميس، لمحافظة شمال سيناء، أن مبلغ الزيادة سيتم صرفه للمستفيدين الشهر المقبل عقب انتهاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين من الصرف والذى يتم من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى.

وشاركت الوزيرة مع محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فى لقاء أسر 15 شهيد وعدد من المصابين فى العمليات الأمنية والحوادث الإرهابية، كما شاركت القباج فى احتفالية لإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "بر أمان"، وفى اجتماع مع محافظ شمال سيناء وأعضاء مجلس النواب عن سيناء.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالدور البطولى للشهداء والمصابين وبصمود أسرهم وتضحياتهم من أجل مصر، مشيرة إلى أنها حرصت على لقاء اسر الشهداء لثانى مرة فى شهر واحد بعد الاحتفالية التى نظمتها لتكريمهم منتصف الشهر الحالى بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة.

وقالت إن سيناء تشهد حاليًا طفرة فى مشروعات التمكين الاقتصادى، وتحسين جميع الخدمات الحكومية بما يتناسب مع الأهمية الإستراتيجية لبوابتنا الشرقية وخطورة ما تحمله أهالى سيناء فى مواجهة العمليات الإرهابية، والعصابات التى تتخذ من ديننا الحنيف ستار لأهدافها الخبيثة.

وأعلنت الوزيرة عن نتائج اجتماعها مع محافظ شمال سيناء فى حضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، حيث تم الاتفاق على سرعة تنفيذ حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى حيث تم تخصيص 30 مليون جنيه لمشروعات بالمحافظة بجانب ضم 6.500 أسرة لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة إلى جانب 17 ألف أسرة مستفيدة حاليا من البرنامج، وزيادة قيمة الدعم النقدى لصيادى البحر الأبيض المتوسط والمتوقفين عن الصيد حاليا بسبب أوضاع شمال سيناء، ووعدت وزيرة التضامن الاجتماعى بسداد 50٪؜ من المستحقات التامينية على صياد بحيرة البردويل عن العام الذى توقف فيه الصيد فى البحيرة.

كما وعدت بإحلال المراكب المتهالكة وتوفير مستلزمات الصيد للصيادين فور استئناف الصيد فى البحر المتوسط، كذلك التعاون مع هيئة الثروة السمكية فى حصر وتسجيل عمال الصيد فى بحيرة البردويل تمهيدا لإنشاء جمعية تعاونية لعمال الصيد بها وضمهم لمنظومة الحماية الاجتماعية، مع مراعاة فترات التوقف عن الصيد عند تجديد تراخيص الصيد.

وأكدت الوزيرة انه سيتم تقديم كل الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة من أهالى سيناء بدء من تيسير إجراءات تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة وتوفير الإطراف الصناعية والكراسى المتحركة، وزيادة أعداد القوافل والمساعدات الغذائية لأهالى سيناء بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة فى سيناء وتحت إشراف الوزارة.

وحول المشروعات المخطط تنفيذها قريبا بشمال سيناء أوضحت القباج ان أهمها مشروع لإقامة معاصر زيتون لخدمة أهالى سيناء بتمويل يزيد على 2 مليون جنيه وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجامعة العريش، بجانب افتتاح أول وحدة تدريب وتوظيف لبرنامج فرصة بمحافظة شمال سيناء التى ستقدم استشارات فنية وتدريب مهنى لشباب وفتيات المحافظة، حيث ستقوم الوزارة بتسليم 400 من هؤلاء الشباب تمويلا بقيمة 15 ألف جنيه لكل منهم للعمل بتربية الأغنام.

وأوضحت ان الوزارة ستقوم أيضا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية كنوز البردويل لإنشاء وتسليم 300 مشروع إنتاجى ووحدات إنتاجية بتمويل 4.4 مليون جنيه من الوزارة، منها إنشاء خط إنتاج لصناعة الملابس الجاهزة، بالإضافة لمشروعات متناهية الصغر ومنح 40 نول وخامات إنتاج لـ 40 سيدة تم تدريبهن على صناعة السجاد والكليم اليدوى ضمن برنامج التمكين الاقتصادى وهو ما سيوفر فرص عمل لـ 120 فرد مع توفير تصميمات فنية لتطوير عملهم ومساعدة فى تسويق إنتاجهم ضمن المبادرة الرئاسية "تتلف فى حرير"، بجانب تطوير مركز التكوين المهنى التابع للوزارة فى شمال سيناء باستثمارات ٥ ملايين جنيه وفتح ورش جديدة فى مجال صناعة السجاد والكليم وأخرى تدريبية على مجال تصفيف الشعر والتجميل.

وقالت إن بنك ناصر الاجتماعى قدم تمويلا لـ 25 مشروعا صغيرا بشمال سيناء ضمن قروض مشروع مستورة، ونعمل على زيادتها قبل نهاية عام 2021 إلى 100 مشروع حيث تم الانتهاء من فحص طلبات 100 أسرة ترغب فى العمل بمشروعات تربية أغنام وماعز ودواجن وملابس جاهزة وخلايا نحل وصناعات يدوية وخياطة وتفصيل.

وكشفت عن حزمة من المساعدات لضمان تكافؤ الفرص التعليمية تشمل 3 ملايين جنيه لتمويل منح دراسية لمجموعة من الطلاب المغتربين فى محافظة شمال سيناء، ورصد 10 ملايين جنيه استجابة لطلبات تحمل مصاريف 9.797 مليون طالب وطالبة من الأسر غير المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وفى مجال دعم التدريب المهنى للطلاب المتسربين من التعليم رصدنا بالتنسيق مع التربية والتعليم وجمعية الهلال الأحمر ومنظمة اليونسيف 8.967 مليون جنيه لتمويل حزمة من المشروعات بشمال سيناء بهدف زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسى أبرزها صيانة 100 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة، وبناء قدرات مجالس الآباء والمعلمين لـ 25 مدرسة، وبناء قدرات المتطوعين فى برنامج المهارات الحياتية يستفاد منها 625 مدرس و2.500 طالب، وتوزيع حزم مدرسية لـ 150 مدرسة.

وضمن جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد ومبادرة "العودة إلى المدارس" قالت الوزيرة إنها ستوزع 5000 شنطة مدرسية وشنط نظافة شخصية لنحو 3000 مستفيد بالمحافظة، وفى مجال رعاية الأطفال قبل السن الدراسى ستقدم الوزارة 2.3 مليون جنيه لرفع كفاءة 14 دار حضانة تضم 50 فصل و1.305 أطفال وتدريب 50 مشرفة بتلك الدور وذلك بالتنسيق مع برنامج تنمية الطفولة المبكرة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وخلال الزيارة، افتتحت الوزيرة المرحلة الأولى من تطوير فرع جمعية الهلال الأحمر المصرى فى العريش، التى تشمل إنشاء مركز عمليات مصغّر، قاعة تدريب واستراحة للمتطوعين بالإضافة إلى المخزن الاستراتيجى من مساعدات الهلال الأحمر لخدمة مناطق شمال سيناء.

وفى احتفالية إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، أكدت القباج أن المرحلة الثالثة تستهدف دعم صغار الصيادين العاملين فى بحيرة البروديل والتى تشمل مناطق العريش، وبئر العبد ورمانة بإجمالى مستفيدين 7.416 صياد، حيث قامت بتسليم بدل حماية ووقاية وشباك صيد لأول 20 صيادًا يمثلون صيادى البحيرة، ما يرفع إجمالى عدد من تسلموا مساعدات المبادرة منذ مرحلتها الأولى التى انطلقت من الفيوم أكثر من 18 ألف صياد.

وقالت إن محافظة شمال سيناء يقطنها نحو 450 ألف نسمة، وعانت لعقود من ضعف مستويات التنمية مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة التى سجلت 15.6% وهو تقريبًا ضعف معدل البطالة على مستوى الجمهورية البالغ 7.9% بنهاية عام 2020، كما أن معدل الفقر بالمحافظة يصل لنحو 39% مقابل 32.5% متوسط الجمهورية، وبجانب هذا تعانى المحافظة من تسرب من التعليم يصل إلى نحو 41% بين الذكور و59% بين الإناث، وهذه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على إزالتها وحلها بشكل جذرى، وآخر تلك الجهود افتتاح الرئيس السيسى الإثنين الماضى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التى تعد الأكبر على مستوى العالم وتضيف مساحات ضخمة للرقعة الزراعية بسيناء مما يوجد آلاف من فرص العمل الجديدة، ناهيك عن المشروعات الأخرى التى يجرى العمل بها فى المحافظة حاليا التى ستغير اقتصاد سيناء إلى الأبد.

وأكدت أن القيادة السياسية تولى اهتمام بالغ بدعم الفئات الأولى بالرعاية خاصة العمالة غير المنتظمة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين فى مختلف ربوع الوطن الغالى مصر، هذا الاهتمام تعكسه عشرات المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى والتى نتشرف فى وزارة التضامن الاجتماعى بمهمة تنفيذ بعض منها مثل مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة تتلف فى حرير، واليوم مبادرة بر أمان والتى تم رصد نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر بخلاف ما خصصناه من موازنة الوزارة لتمويل مستلزمات الصيد التى سنقدمها للمستفيدين المقدر أجماليهم بنحو 42 ألف صياد يعملون فى البحيرات الداخلية ونهر النيل.

وأضافت أن مبادرة "بر أمان" تستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين على العمل بأمان فى مهنة تعد من أعرق المهن فى مصر والتى توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك التى تتعاون معنا فى جميع مبادرات الوزارة، مشيرة إلى أن المبادرة سوف يتبعها العديد من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين وأهمها إعادة إحلال جميع المراكب الصغيرة التى نأمل فى تجديدها بالكامل مع تطويرها عبر تزويدها بطبقة من مادة الفايبر لمضاعفة عمرها الافتراضى إلى عشر سنوات بجانب تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكى لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين وهو ما يسهم فى رفع دخول صغار الصيادين.

وقالت إنه بجانب مبادرة "بر أمان" اتخذنا عددًا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل:

- التأمين على أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطى مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.

- التأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى فى مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%.

- تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة.

- التأمين الصحى على الفئات الأفقر من الصيادين.

- تم ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد.

- تم الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعى.

- تم توفير أجهزة حاسب آلى وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.

- جارى حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدى.

وفى ختام كلمتها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه المتواصل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى التى تستهدف مكافحة شاملة للفقر لتحويل الفقراء من متلقى للمساعدات إلى قوة إنتاجية تعزز من قدرات الاقتصاد المصرى.