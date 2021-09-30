عاجل.. السيسى يوجه بتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ وفقاً لأعلى المعايير

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحرى أ.ح محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء بحرى دكتور أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد بحرى محمد المخزنجى بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسى لقيادة القوات البحرية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، خاصة على البحر المتوسط. ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ مختلف المشروعات ذات الصلة، بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية، وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة بالتصدى لظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، حفاظا على سلامة الأراضى والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.

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