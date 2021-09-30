صور.. الصحة تستقبل الشحنة الأولى للقاح فايزر القادمة من أمريكا

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة " نيكول شامبين"، وممثلى منظمة الصحة العالمية واليونسيف، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، لافتا إلى أن شحنة اللقاحات التى تم استلامها ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التى يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.
ومن جانبه وجه الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة والسكان، الشكر للقائم بأعمال السفير الأمريكى فى مصر، لدعم الولايات المتحدة لمصر بتلك الشحنة، لافتا إلى أن شحنة اليوم من لقاحات فايزر، هى الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ نحو 5 ملايين جرعة.
وأضاف حسانى أن شحنة اليوم من لقاحات فايزر وصلت مصر فى صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية فى مدة لا تتجاوز الـ14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.
كما أكدت القائم بأعمال السفير الأمريكى بمصر "نيكول شامبين"، أهمية التعاون بين الحكومات وتضامن الشعوب خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، معربة عن تقديرها لإرسال مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية الجائحة، كما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية 250 جهاز تنفس صناعى إلى مصر، فى أغسطس من عام 2020، مؤكدة التزام الحكومة الأمريكية بدعم مصر المستمر لدورها الرائد حتى انتهاء تلك الأزمة الصحية العالمية.
وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة egcovac.mohp.gov.eg/#/registration، لتلقى لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.
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