الفيوم: تطعيم 1.778 من كبار السن بلقاح كورونا فى منازلهم

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن تلقى 1.778 من كبار السن لقاح كورونا بمنازلهم، وذلك منذ بدء انطلاق فعاليات المبادرة التى أطلقتها المحافظة تحت عنوان "التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك" يوم 27 سبتمبر الجارى، والتى استهدفت تسجيل وتطعيم كبار السن فى منازلهم كمرحلة أولى لوقايتهم من عدوى فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، مع الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة آلاء مصطفى مدير مستشفى الصدر، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتلقى لقاح كورونا، ومراجعة مخزون الأكسجين بالمستشفيات، وكذا متابعة آخر أعمال التطوير بمستشفى الصدر.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تابع خلال الاجتماع، موقف تلقى العاملين بمختلف المديريات الخدمية "لقاح كورونا"، موجهاً بسرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين ما لم يكن هناك مانع طبى مصحوباً بتقرير رسمى، كما تابع مخزون اللقاح، ووجه بتوفير كميات كبيرة حتى تغطى كافة الفئات المستهدفة.

وأكد المحافظ، تكثيف عمل الرائدات الريفيات بالتضامن الاجتماعى لتوعية المواطنين بأهمية تلقى اللقاح، واستهداف كبار السن بمنازلهم، موجهاً بعقد اجتماع مع المشرفات الريفيات بمجالس المدن، والرائدات الريفيات بمديريتى التضامن الاجتماعى والصحة، ومشاركة فرع المجلس القومى للمرأة وممثلين عن المديريات الخدمية، لتوسيع نطاق عمل التوعية المجتمعية بأهمية تلقى اللقاح.

ولفت الأنصارى إلى أهمية المبادرة التى أطلقتها المحافظة "التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك" فى التخفيف على كبار السن فى الحصول على لقاح كورونا بمنازلهم، وذلك من خلال فرق مديرية الصحة المتنقلة، لافتاً إلى أهمية توسيع نطاق عمل المبادرة، للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتقليل الإصابة بين الفئة الأكثر عرضة للفيروس.

وخلال الاجتماع استعرض وكيل وزارة الصحة، موقف تلقى اللقاح لكبار السن منذ انطلاق مبادرة "التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك"، التى بدأت فى 8 مناطق، بلغ عدد المستهدفين الذين تم حصرهم نحو 2.278 مواطناً، تم تطعيم نحو 1.778 مواطناً منهم حتى الآن، وذلك بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم، وقرية أبجيج بمركز الفيوم، وقرية دوار جبلة بسنورس، وقرية زيد بأبشواى، ومنطقة العقليى بمركز يوسف الصديق، وقرية فانوس بطامية، وقريتى الجعافرة والسلام بمركز إطسا.

ووجه محافظ الفيوم بتوسيع نطاق عمل المبادرة فى مختلف أنحاء المحافظة، وإضافة 6 مناطق أخرى إليها، وهى منطقة أبوعش بمركز الفيوم، وعزبة قلمشاة بمركز إطسا، وكفر أبوعميرة بطامية، وقرية جبلة بسنورس، وقرية قصر بياض بأبشواى، وقرية كحك بحرى بمركز يوسف الصديق، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فى الحصول على "لقاح كورونا".