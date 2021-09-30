«بإخراج ألسنتهم»..مروان موسى ونجوم الراب يسخروا من نقابة المهن الموسيقية

/652694/بإخراج-ألسنتهممروان-موسى-ونجوم-الراب-يسخروا-من-نقابة-المهن-الموسيقية

نشر المطرب مروان موسى فيديو له بصحبة عدد من زملائه مطربي المهرجانت ونجوم الراب منهم عفروتو وشاهين وغيرهم، قبل بدء محاكمتهم من قبل نقابة المهن الموسيقية، ظهرا من خلاله وهما يسخران من قرار النقابة ضدهم

دوت الخليج يرصد سخرية مروان موسى ونجوم الراب من قرار النقابة

وقام كلا من عفروتو ومروان موسى بأخراج ألسنتهم عبر الفيديو الذي نشره الأخير عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصرو والفيديوهات انستجرام، وعلق عفروتو، قائلا: “"طب أنا دلوقتي في سايفر النقابة".

وكانت حذرت نقابة المهن الموسيقية، من التعامل مع مروان موسى وعفروتو، وذلك بسبب إحيائهما حفلًا غنائيًا بالفلاشة، مما يعد ذلك تجاهلًا منهم لقرار النقابة، لذلك أصدرت النقابة قرارًا بمنعهما من الغناء، وذلك جزاءًا لكل من يخالف قراراها.

قرار منع الغناء بالفلاشة

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانًا مؤخرًا، بمنع الغناء بالفلاشة، وهذا القرار يطبق على جميع المطربينن ومغني المهرجانات، مؤكدةً أنه يشترط الغناء بصحبة فرقة موسيقية لا تقل عن 8 أفراد، من العازفين والموسيقين، وممنوع الغناء بفلاشة أو مسجل صوتي.

وجاء هذا القرار بعد المشاجرة الكبيرة، بين مغني المهرجانات حسن شاكوش والمطرب رضا البحراوي، أثناء إحيائهما حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي، وتبادل كلا منهما للألفاظ البذيئة، والإشارات الإباحية بالأيد، وهذا ما رفضته النقابة رفضًا تامًا.

عفروتو يتحدي قرار إيقافه بمشاركته في فيلم «فرق خبرة»

وكان لعفروتو رأي أخر في قرار وقفه، اذ أنه لم يلقي له بالا معلنا عن مشاركته بفيلم “وقفة رجالة” بجانب الفنان محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، اذ نشر الشروني مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، جمعته بنجوم عمل فيلمه وقفة رجالة، كان من بينهم عفروتو.

تغريم أحمد سعد بسبب غناءه بالفلاشة

وسبق وأن أشارت النقابة في بيان صادر عنها منذ فترة قصيرة أن «أول من طُبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر الجاري بطريقة البلاي باك وصاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع، وكان الأداء بطريقة البلاي باك وتم تصوير الحفل، وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لا تهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة».

وتابعت النقابة في بيانها: «في حال التكرار تتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون».

وأكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أن هذا القرار عام، ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم على المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقي والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظوماتها الخدمية لأعضائها.