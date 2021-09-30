تردد قنوات ssc الرياضية نايل سات

يزداد البحث في الأيام الماضية على تردد قنواة ssc التي تبث العديد من البطولات العربية والأوروبية لموسم 2021 \ 2022، بعد انطلاق العديد من البطولات العربية والدولية، خلال الأيام القليلة الماضية، ويهتم الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لمشاهدة أبرز المباريات في البطولات الهامة.

وفي ضوء ذلك يستعرض دوت الخليج تردد قناة مفتوحة، تذيع أبرز البطولات العربية والدولية:

تنقل قنوات قنوات ssc الرياضية، العديد من البطولات الهامة، وعلى راسهم: كأس السوبر السعودي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وتصفيات كأس العالم بآسيا، ودوري أبطال آسيا.

تردد قنوات ssc الرياضية لمتابعة أبرز البطولات البطولات العربية والدولية

تردد القناة: عمودي: 11747.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

والجدير بالذكر أن هذه القناة الفضائية مجانية ولا تحتاج لأي اشتراك مادي للمشاهدة.

أرقام خيالية حققها الهلال السعودي

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.

الخسارة لا تعرف أصحاب الأرض

تعادل فريق الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

وتعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم 3/3 في مباراة مثيرة.

وفاز فريق الفيحاء على منافسه اتحاد جدة بهدف نظيف.

وتغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف.

وسحق فريق النصر نظيره الضمك برباعية مقابل هدف.

وفاز فريق الفتح بهدف نظيف على الرائد.

وحقق فريق الاتفاق الفوز بثنائية على منافسه الباطن.

وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف.