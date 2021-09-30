/652696/تعليق-الصورة-الرسمية-للمستشار-الدكتور-حنفى-جبالى-على-جدران-القاعة-الرئيسية-لمجلس-النواب

دوت الخليج

وبحسب الأعراف النيابية تزين حوائط الطرقات المؤدية إلى الأجنحة فى داير الجلسة، وحول القاعة بالعديد من الصور التى تمثل رؤساء البرلمان المصرى قبل وبعد ثورة 23 يوليو وحتى الآن تبدأ بصورة رؤساء الجمعية التشريعية ثم مجلس النواب، ثم رؤساء مجلس الأمة، ثم رؤساء مجلس الشعب، ثم رؤساء مجلس النواب، ومن ثم ووفق هذه الأعراف تم تعليق الصورة الخاصة بالمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب والذى بدأت مهامه كرئيس للمجلس فى 12يناير 2021.

وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم السبت 2 من أكتوبر، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن تبدأ الساعة الحادية عشرةصباحًا، وتتضمن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

تعليق الصورة الرسمية للمستشار الدكتور حنفى جبالى على جدران القاعة الرئيسية لمجلس النواب

وتضمن الجدول أيضا الإعلان الاعتــذارات، وهو أمر منوط بما يعتذر من الأعضاء عن الحضور، بجانب الرســــائل، وهى التى ترسل من الحكومة أو رئيس الجمهورية ليتم إحالتها للجان النوعية المختلفة.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس أيضا يوم الأحد الجلسة الثانية فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم رفع أعمال الجلسة بعد لعقد الجلسة الثانية فى ذات اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

وتعقد الجلسة الرابعة فى الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الأحد، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بعد أن يتم إجرائها، ليتم عقد الجلسة الخامسة يوم الاثنين لنظر مـا يُستجد من أعمـال.