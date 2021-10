الإستعدادت النهائية لحفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي..«صور»

/652699/الإستعدادت-النهائية-لحفل-ختام-مهرجان-الإسكندرية-السينمائيصور

دوت الخليج يرصد حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

حفل توزيع جوائز مهرجان الإسكندرية

وتقام حفل توزيع جوائز مهرجان الإسكندرية اليوم الخميس بحضور العديد من صناع السينما والمسؤولين، وكانت قد كرمت إدارة المهرجان عدد من الفنانين هم، المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والكاتب خالد منتصر، مدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة، والمخرج عمر عبدالعزيز وتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز ، والفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

وأقيمت الدورة الـ37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي تحت شعار السينما من أجل الحياة، وحلت السينما اليونانية ضيف شرف إذ تم عرض العديد من انتاجاتها، فيما تم إهداء الدورة إلى المخرج علي بدرخان، تقديرا لإسهاماته المتميزة في تاريخ السينما المصرية، كما تم تكريمه خلال المهرجان والاحتفال بعيد ميلاده بحضور زوجته وابنته.

أفلام مهرجان الإسكندرية السينمائي

وشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي 13 فيلما هم، تضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط 13 فيلما وهمThose Dark Nights وJuan وThat was life وأناطو وTwo Lions to Venice وDeadlock وNight Is Our Space ويوسف وFreestyle to Montenegro والظهر إلى الجدار ووش القفص وEXPRESS SKOPELITIS ومرجانة.

حنان مطاوع تحصد جائزة افضل ممثلة بمهرجان الإسكندرية

حصدت الفنانة حنان مطاوع جائزة سينما الأمل، ضمن فعاليات الدورة الـ 37، من مهرجان الإسكندرية السينمائي، وسلمتها الجائزة الفنانة إلهام شاهين بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وشاركت حنان مطاوع مُتابعيها بالعديد من الصور، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “مبسوطة جدًا وفخورة لحصولي على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأمل السينمائي الدولي في السويد عن دوري في فيلم قابل للكسر، ولها وقع خاص لاستلامها في بلدي مصر في مهرجان الإسكندرية، وشُكر خاص لصناع الفيلم، وأخي وصديقي المخرج أحمد رشوان”.