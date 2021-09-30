/652700/النائب-العام-يأمر-بإنشاء-نيابات-لمكافحة-جرائم-الاتجار-بالبشر-والهجرة-غير-الشرعية-على-مستوى-الجمهورية

أصدر المستشار النائب العام اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري قرارًا بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.

دوت الخليج

هذا، وتضمن القرار إخطار إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.

في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن.

وفي سياق أخر وجَّه المستشار النائب العام «معهدَ البحوث الجنائية والتدريب» بإعداد برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل عضوات النيابة العامة قبل بدء مباشرتهن أعمالهن؛ فأُعِدَتْ لهن دورة تأسيسية خلال الفترة من الرابع حتى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بإجمالي اثنتين وسبعين ساعة تدريبية على أيدي قيادات وأعضاء بالنيابة العامة، دُربن خلالها على كافَّة أفرع القوانين الجنائية المختلفة، فضلًا عن اطلاعهن على خبرات عملية متنوعة في كافة نواحي العمل؛ للنهوض بكفاءاتهن الفنية والإدارية.

مصلحة الطب الشرعي

كما تضمنت الدورة زيارة كافَّة إدارات «مصلحة الطب الشرعي» من: تشريح، ومعامل كيماوية، وأبحاث التزييف والتزوير، إذ حضرت العضوات تشريحًا في إحدى القضايا المتداولة حاليًّا، والتقين «بالدكتور/ أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين».

واختتمت الزيارات الميدانية بزيارة «قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية»، حيث تفقدت العضوات الإدارات المختلفة بالقطاع، ومنها «إدارة الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة»، والتقين «باللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام».

هذا، وقد التقى المستشار النائب العام أمس الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بعضوات النيابة العامة بعد انتهاء برنامج الدورة التأسيسية، وناقشهن سيادته في تفاصيله وملاحظاتهن عليه وأوجه استفادتهن منه، وقد أبدين لسيادته في ختام اللقاء رغباتهن في محالِّ العمل التي يتطلعن إليها في «النيابة العامة».