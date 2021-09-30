موعد مستر أولمبيا 2021

تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن موعد انطلاق منافسات مسر اولمبيا لعام 2021، والتي يشارك بها خمسة من الفراعنة وياتي رامي السباعي "بيج رامي" في المقدمة وحامل بطل النسخة الاخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستقام مستر أولمبيا 2021 في أورلاندو بالولايات المتحدة في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر ، وستفتتح الدورة الجديدة بحضور المحترف العالمي الحاصل على بطولة مستر أولمبيا السابقة. البطل المصري بيج رامي الشهير بإسم ممدوح رامى السبيعي.

وقد تم تحديد موعد نهائي للتأهل المشاركين لعرض هذا العام في يوم الأحد ، 12 سبتمبر. لذلك ، ومنه فجميع مسابقات المنطوية تحت لواء رابطة IFBB Pro League التي ستقام بعد 13 سبتمبر 2021 ستؤهل المتنافسين الفائزين بها لمنافسات اولمبيا 2022.

حضور أحمد الورداني بـ دوت الخليج

وأجرى كابتن حسام غانم، مقدم برنامج عاش يا كوتش لقاءًا معه كشف خلاله عن بداية مسيرته في عالم كمال الأجسام، والتي كانت في بدايته في الثانوية العامه، والتي كانت على يد صديق له في الثانوية، والعديد من الأسرار الغامضة في مسيرتة الإحترافية في كمال الأجسام.وقال: "كانت هناك معاناه كبيرة على المستوي الشخصي في فترة البداية، والتي كانت تغيب عنها الصالات الخاصة في تلك الفترة في بداية 2000".

وأضاف: "كان هناك موظف في محطة القطار في مركز شبين الكوم وهو أول من تحدث معي في قدرتي في عالم كمال الأجسام" وواصل: "رياضة المصارعة الرومانية هي من أهلتني في المشاركة والتقدم في كمال الأجسام".

تصريحات أحمد الورداني

وزاد: "كنت في بداية المسيرة في ممارسة كمال الأجسام، بمساعدة الكابتن سيد فتله، والذي شجعني في المواصلة في كمال الأجسام". واردف: "أول بطولة جمهورية بعد التأهل لها كانت في عام 2000/2001 ، والتي أحرزت فيها المركز السابع" وقال: "والدي كان سواق، وكانت لديه مصاريف البيت كبيرة على والدي، وممارسة كمال الأجسام تحتاج العديد من المصاريف في المواصلة عليها". وزاد: "عانيت الكثير في مسيرة البداية، والتي كانت هناك ضغوطات كثيرة من قبل العمل من أجل التوفير والدراسة".

وأشار: "عملت في فترة الجامعة العديد من الاعمال الحرفية، مثل ميكانيكي، وسواق، والكثير من الاعمال لتوفير الإحتياجات بجانب الدراسة" واردف: "لدي بطولة العالم بعد 4 شهور ولم يوجد معي ولا جنيه في التحضير للبطولة".

وواصل: "واتمني من كل شاب في هذه الفترة ان لايتوقف عن الحلم وبداية المشوار في تحقيق الحلم، وعدم الإستسلام لظروف الحياة".

واختتم: "ولو حسبتها مكنتش خرجت من البيت".