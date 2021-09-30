/652704/مصادر -لـتحيا-مصر-النائب-أحمد-بدوى -رئيسا-للجنة-الإتصالات-بدور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-النواب

قالت مصادر لـ«موقع دوت الخليج»، أن الأحزاب والقوى السياسية بمجلس النواب، توافقت على رئاسة النائب أحمد بدوى للجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وذلك بدور الانعقاد الثانى، لاستكمال ومواصلة مهام اللجنة رقابيا وتشريعيا بما يتوافق مع جهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الفصل التشريعى الثانى.

دوت الخليج

ويأتى هذا التوافق فى ضوء انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، المنتظر إجرائها يوم الأحد المقبل، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة للمجلس من أجل الانعقاد يوم السبت 2إكتوبر، حيث يرى أعضاء المجلس أهمية مواصلة اللجان النوعية جهودها بدور الانعقاد الثانى بحسب ملفات كل منهم من أجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تهدف فى النهاية صالح المواطن.

مصادر لـ«دوت الخليج»: النائب أحمد بدوى رئيسا للجنة الإتصالات بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، لعبت دورا هاماً على مدار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، من خلالها دورها الرقابى والتشريعى الفاعل لاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية وبالغة الصعوبة على كافة المستويات والأصعدة فى ظل انتشار جائحة كورونا والتى فرضت نمطاً جديداً فى الحياة ساهم فى خلق البيئة المحفزة لتبنى المعاملات والخدمات الرقمية، والاعتماد على نماذج جديدة للعمل والتعلم عن بعد، لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى الركيزة الأساسية لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الإجراءات الاحترازية وسياسات التباعد الآمن المتبعة فى معظم دول العالم مما انعكس بدوره على تسريع التحول العالمى نحو الاقتصاد الرقمى.

مصادر لـ«دوت الخليج»: النائب أحمد بدوى رئيسا للجنة الإتصالات بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

وأكدت اللجنة البرلمانية صحة المسار الذى تسلكه الحكومة المصرية فى تنفيذ خططها لنشر الخدمات الرقمية، ودمج الحلول الرقمية والترويج لها واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة فعالة للشمول المالى.