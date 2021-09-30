إياد نصار في ضيافة أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس..غدا

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تستعد الدمية أبلة فاهيتا التي تقدم برنامجها الشهير “لايف من الدوبلكس”، لإستضافة النجم خالد النبوي الذي استطاع بحضوره المتألق ومظهره الجذاب أن يختطف عدد كبير من الجمهور.

دوت الخليج يرصد استضافة خالد النبوي ببرنامج أبلة فاهيتا

أبلة فاهيتا تروج لحقلتها مع خالد النبوي

وروجت أبلة فاهيتا لحلقتها مع الفنانة خالد النبوي التي من المقرر أن تستضيفة غدا الجمعة، اذ نشرت صورة تجمعها به، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور، والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “انتظروا النجم خالد النبوي مع أبلة فاهيتا في الدوبلكس بكرة الساعة 11 مساءً، على ON”.

طرح فيلم «أهل الكهف» لخالد النبوي ديسمبر المقبل

على جانب أخر، يواصل صناع فيلم «أهل الكهف» الذي يخوض بطولته الفنان المتألق خالد النبوي، التحضيرات للعمل وتصوير مشاهده المتبقية في دولة المغرب، وانتهى المخرج عمرو عرفة من مونتاج الجزء الذي تم تصويره، استعداد لعرضه بدور العرض السينمائية داخل مصر.

يعرض فيلم «أهل الكهف» بدور العرض المصرية بداية من شهر ديسمبر المقبل، والعمل من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.

قصة فيلم أهل الكهف

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ومن المقرر أن تدخل غادة عادل فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.