وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الراسخ بدعم الأشقاء فى السودان

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، فى الاجتماع رفيع المستوى حول السودان المنعقد عبر الفيديوكونفرانس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجموعة من الوزراء والمسئولين رفيعى المستوى بعدد من الدول الشريكة والصديقة للسودان.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى حرص خلال كلمته على التأكيد على ما يمثله هذا الاجتماع من فرصة لكل الشركاء الدوليين؛ لتقديم الدعم والمساندة للسودان فى جهوده من أجل التغلب على كافة التحديات التى تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية التى تشهدها. وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الخارجية أبرز كذلك التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء فى السودان، مضيفاً أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار منطقة شرق إفريقيا، كما أعرب عن ثقة مصر فى مواصلة تبنى مختلف الأطراف السودانية لنفس النهج المسئول الذى يتبعونه لتخطى مختلف العقبات السياسية من خلال الحوار. واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى قيام الوزير شكرى بالإشادة بالاصلاحات الاقتصادية التى أقدمت عليها الحكومة السودانية، مشيراً إلى مناشدة مصر المجتمع الدولى لمساندة جهود التنمية الاقتصادية فى السودان ودعم تنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام.

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