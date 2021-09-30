مصر ترحب بتكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية

جدة - نرمين السيد - وقدَّم المُتحدث الرسمى التهنئة للجانب التونسى بهذه المناسبة، مُثمناً هذه الخطوة على صعيد انطلاق تونس نحو المستقبل تحت القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس التونسى قيس سعيد؛ وجدَّد فى هذا السياق دعم مصر لرؤية الرئيس التونسى والتى تستهدف تحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسى الشقيق وصون مقدراته.

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