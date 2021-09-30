عاجل.. غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم لإنشاء كوبرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، غلقا كليا لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم- اتجاه طريق مدينة الواحات فى المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطه التفتيش لمدة 30 يوم.





وأوضحت محافظة الجيزة أنه يجرى تنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الإجتماعى والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وكذا رفع كفاءة وتطوير طريق الواحات فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه مدينة الواحات، تحديدا فى المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية بطول مايقرب من (5 كم).

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سيستلزم إجراء غلق كلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديدا فى المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية وذلك لمدة (30) يوم ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 1 / 10 / 2021 حتى صباح يوم الأحد الموافق 31 / 10 / 2021 على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعة.

ولفتت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين:

- حركة المركبات القادمة من ميدان المصانع وكوبرى السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات وترغب بالسير اتجاه مدينة الواحات تقوم بالسير يمينا اتجاه طريق الخدمة بطريق الواحات، بعد استحداث مخرج من الطريق السريع اتجاه الطريق البطـى قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى.

- استكمال السير بالطريق البطئ حتى المناطق المواجهة لمصنع الشرقية للدخان ثم العودة مره أخرى يسارا اتجاه طريق الواحات السريع عن طريق مخرج من الطريق البطيء، اتجاه الطريق السريع واستكمال السير اتجاه مدينة الواحات.

ونوهت محافظة الجيزة على أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وكافة وسائل الأمن الصناعى تيسيرا على المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لتسيير الحركة المرورية بمحيط موقع الأعمال.