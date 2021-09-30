وزيرة البيئة تعقد أولى اللقاءات الثنائية على هامش اجتماعات ميلانو عن المناخ

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وباتريشيا اسبينوزا، المدير التنفيذى لسكرتارية الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التى من المقرر عقدها على هامش مشاركتها بالمشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، الذى تستضيفه الحكومة الإيطالية، بالتعاون مع الحكومة الإنجليزية بمدينة ميلانو، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجارى حتى 2 أكتوبر القادم.





وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ، ومنها الجهود المبذولة من أجل تعاون الدول الإفريقية، لاتخاذ إجراءات التعافى والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ.

وأكدت أن مصر فى جميع الأحوال ستظل تعمل جاهدة على دعم جهود مواجهة تغير المناخ، خاصة أن القيادة السياسية المصرية تؤمن بأن مصر باعتبارها جزءا هاما من المنطقة العربية والقارة الإفريقية لابد أن تلعب دورا محوريا فى العملية العالمية، لمواجهة آثار تغير المناخ وتوحيد الصف الإفريقى.

كما أعربت باتريشيا عن تقديرها ودعمها لدور مصر، فى توحيد آراء الدول الإفريقية، والعمل على حل النقاط الخلافية، وتوحيد الصف الإفريقى قبل مؤتمر المناخ cop 26 القادم، والذى سيعقد بالمملكة المتحدة.

كما أشادت باتريشيا بدور مصر الريادى فى المنطقة، من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، مع التأكيد على دعمهم لمصر فى استضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27 العام القادم والعمل على إنجاحه.