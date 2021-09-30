صور- افتتاح مسجد الطنبغا الماردانى بحضور وزيرى الأوقاف والسياحة

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، و خالد عبد العال محافظ القاهرة المرحلة الأولى من تطوير مسجد الأمير "الطنبغا الماردانى"، اليوم الخميس، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من السفراء والمراسلين الأجانب الذين أشادوا بإنجازات الدولة المصرية فى مختلف المجالات، والنهضة التى تشهدها فى البناء والتعمير، والعناية بالتراث الحضارى والأثرى وصيانة دور العبادة.





يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لإعمار بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى واهتمامها بالمساجد الأثرية والقاهرة التاريخية، ورحب وزير الأوقاف بوزير الآثار ومحافظ القاهرة والسفراء والجهة المانحة لتطوير هذا الصرح الإسلامى العريق.

وأكد جمعة أننا بهذا الجمع نرسل رسالة تسامح دينى عظيمة للعالم كله، حيث لم يسأل أحد أحدًا عن دينه أو معتقده عند دخول المسجد، فنجتمع بحس إنسانى وعلى أرضية إنسانية مشتركة دون أى تمييز، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت بترميم الكنائس والمعابد، كما رممت المعبد اليهودى بالإسكندرية من موازنتها، مع أن هذا المعبد لا يستخدم فى العبادة، احترامًا منها لقدسية أماكن ودور العبادة وإيمانها بضرورة الحفاظ على التراث الإنسانى كونه تراثًا إنسانيًّا وتاريخيًّا حضاريًّا، وأن الدولة المصرية كما تبنى المساجد تبنى الكنائس، وتصون الكنائس كما تصون المساجد.

وأوضح أن الدولة المصرية تؤمن بحرية المعتقد وحرمة دور العبادة وحرية إقامة الشعائر، وهذه هى مصر الجديدة وجمهوريتها الجديدة التى تنطلق بها نحو آفاق واسعة من التسامح الدينى والتعايش السلمى والسلام الإنسانى.

وأشار إلى أننا فى مصر معنيون بالتراث الإنسانى بغض النظر عن الدين أو المعتقد، سواء أكان إسلاميًّا أو مسيحيًّا أو يهوديًّا أو فرعونيًّا، وأن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا من الحضارة، ودورنا هو المحافظة عليه وحسن صيانته، وهو ما يتم بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة، موجهًا رسالة سلام من قلب القاهرة التاريخية إلى العالم مفادها أن الأديان تجمع ولا تفرق، ولا تفرقة على أساس الدين أو المعتقد، مشيرًا إلى التعاون غير المسبوق بين وزارتى الأوقاف والآثار فى صيانة وترميم المساجد التاريخية والأثرية.